Кадиров підтвердив атаку дронів на Грозний 12 грудня

Кадиров визнав атаку дронів по Грозному
Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров підтвердив атаку дронів по Грозному. За його словами, внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку нині нібито вже ліквідували.
Про це повідомляє сам Кадиров у своєму Telegram-каналі.
Що сказав Кадиров
"Сьогодні о 00:55 у Грозному над казарменними будівлями спеціального полку поліції імені Героя Росії А.А.Кадирова МВС з ЧР було збито безпілотника", — пише він.
За словами Кадирова, серйозно ніхто не постраждав, легкі поранення отримали 4 бійці варти. Тим часом особовий склад, який чергував, у момент атаки нібито перебував у захищених від подібних атак приміщеннях.
Глава Чечні стверджує, що дрон, який здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив шибки в будівлі. Уламки БпЛА, які впали, викликали невелику пожежу, яку незабаром погасили. Також він стверджує, що будівля не отримала жодних серйозних пошкоджень.
У всьому, що трапилося, Кадиров звинувачує Україну. Як "відповідь" ним було заявлено, що резерв з 84 тисяч добровольців і бійців підрозділів готовий висунутись на передову.
Нагадаємо, цієї ночі жителі Курська чули щонайменше один вибух у Курську. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Офіційної інформації про наслідки досі не було.
Також ми повідомляли, що вчора ввечері потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у Севастополі.
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