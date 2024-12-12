Кадиров підтвердив атаку дронів на Грозний 12 грудня

Будівля, яка постраждала внаслідок атаки БпЛА. Фото: скриншот

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров підтвердив атаку дронів по Грозному. За його словами, внаслідок падіння уламків виникла пожежа, яку нині нібито вже ліквідували.

Про це повідомляє сам Кадиров у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні о 00:55 у Грозному над казарменними будівлями спеціального полку поліції імені Героя Росії А.А.Кадирова МВС з ЧР було збито безпілотника", — пише він.

За словами Кадирова, серйозно ніхто не постраждав, легкі поранення отримали 4 бійці варти. Тим часом особовий склад, який чергував, у момент атаки нібито перебував у захищених від подібних атак приміщеннях.

Глава Чечні стверджує, що дрон, який здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив шибки в будівлі. Уламки БпЛА, які впали, викликали невелику пожежу, яку незабаром погасили. Також він стверджує, що будівля не отримала жодних серйозних пошкоджень.

У всьому, що трапилося, Кадиров звинувачує Україну. Як "відповідь" ним було заявлено, що резерв з 84 тисяч добровольців і бійців підрозділів готовий висунутись на передову.

Нагадаємо, цієї ночі жителі Курська чули щонайменше один вибух у Курську. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Офіційної інформації про наслідки досі не було.

Також ми повідомляли, що вчора ввечері потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у Севастополі.