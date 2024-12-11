Вибухи пролунали в Криму 11 грудня — що відомо

У Криму пролунали потужні вибухи — що відомо
В тимчасово окупованому Криму ввечері пролунали потужні вибухи. Гучно було у Севастополі. У місті оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на місцеві чати в середу, 11 грудня.
Вибухи у Севастополі 11 грудня
Як зазначає видання, до вибухів російські моніторингові телеграм-канали писали про загрозу ударів БпЛА. Крім того, повідомлялося, що морський пасажирський транспорт у місті припинив роботу.
Як зазначив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, вибухи — це робота ППО Росії, яка нібито збила два БпЛА літакового типу. Після цього в місті оголосили тривогу.
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