Вибухи пролунали в Криму 11 грудня — що відомо

Дим від вибуху. Фото: УНН

В тимчасово окупованому Криму ввечері пролунали потужні вибухи. Гучно було у Севастополі. У місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на місцеві чати в середу, 11 грудня.

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Як зазначає видання, до вибухів російські моніторингові телеграм-канали писали про загрозу ударів БпЛА. Крім того, повідомлялося, що морський пасажирський транспорт у місті припинив роботу.

Пост про вибухи в Криму. Фото: скриншот

Як зазначив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, вибухи — це робота ППО Росії, яка нібито збила два БпЛА літакового типу. Після цього в місті оголосили тривогу.

Повідомлення про вибухи в Криму. Фото: скриншот

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