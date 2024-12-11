Обстріл Таганрога 11 грудня — пошкоджено котельню, 27 будинків залишилися без тепла

Як стверджується, на зображенні машини, що горять на місці одного з прильотів. Фото: росЗМІ

Цього ранку, 11 грудня, ракетами було атаковане російське місто Таганрог Ростовської області. Внаслідок атаки постраждало підприємство, а низка будинків залишилася без тепла.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Ракетна атака по Таганрогу 11 грудня

Зазначимо, що в проміжку приблизно з 4-ї до 5-ї ранку за місцевим часом, якщо не більше, росіяни скаржилися на вибухи в Таганрозі.

Зокрема люди писали, що метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.Г. М. Берієва. Через деякий час тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що вночі Таганрог зазнав ракетної атаки. Він заявив, що постраждало підприємство, але не уточнив, яке.

"Пошкодження отримало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на паркуванні. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Обсяг отриманих пошкоджень уточнюється", — цитують його російські Telegram-канали.

Коментар тимчасового виконувача обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсара.

Фото: скриншот

Ще трохи пізніше мер Таганрога Світлана Камбулова повідомила, що в місті нібито після ракетної атаки пошкоджено котельню, внаслідок чого 27 будинків залишилися без тепла.

"Пошкоджено котельню на вулиці Ціолковського. Наразі у 27 багатоквартирних будинках відсутнє теплопостачання. Фахівці планують до 12:00 відновити пошкоджену котельню", — повідомила вона.

Цитата мера Таганрога Світлани Камбулової.

Фото: скріншот

Нагадаємо, що рано вранці місцеві жителі, а також влада, повідомляли про мінімум 10 вибухів над Таганрогом починаючи з 04:20 за місцевим часом. Зокрема, були повідомлення про атаку дронів. Чи дійсно була атака дронів, або ж на місто було здійснено комбіновану атаку, поки невідомо.

Крім того, цієї ночі вибухи були і у Брянську. За словами місцевих жителів, місто атакували дрони, після чого на нафтобазі "Транснефть" виникла пожежа.