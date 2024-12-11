Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Таганрог у РФ був атакований ракетами — що відомо arrow

Таганрог у РФ був атакований ракетами — що відомо

11 грудня 2024 08:09
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Таганрога 11 грудня — пошкоджено котельню, 27 будинків залишилися без тепла
Як стверджується, на зображенні машини, що горять на місці одного з прильотів. Фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Цього ранку, 11 грудня, ракетами було атаковане російське місто Таганрог Ростовської області. Внаслідок атаки постраждало підприємство, а низка будинків залишилася без тепла.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Читайте також:

Ракетна атака по Таганрогу 11 грудня

Зазначимо, що в проміжку приблизно з 4-ї до 5-ї ранку за місцевим часом, якщо не більше, росіяни скаржилися на вибухи в Таганрозі.

Зокрема люди писали, що метою атаки міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.Г. М. Берієва. Через деякий час тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що вночі Таганрог зазнав ракетної атаки. Він заявив, що постраждало підприємство, але не уточнив, яке.

"Пошкодження отримало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на паркуванні. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Обсяг отриманих пошкоджень уточнюється", — цитують його російські Telegram-канали.

Ракетний обстріл Таганрогу 11 грудня
Коментар тимчасового виконувача обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсара.
Фото: скриншот

Ще трохи пізніше мер Таганрога Світлана Камбулова повідомила, що в місті нібито після ракетної атаки пошкоджено котельню, внаслідок чого 27 будинків залишилися без тепла.

"Пошкоджено котельню на вулиці Ціолковського. Наразі у 27 багатоквартирних будинках відсутнє теплопостачання. Фахівці планують до 12:00 відновити пошкоджену котельню", — повідомила вона.

Вибухи у Таганрозі 11 грудня 2024 року
Цитата мера Таганрога Світлани Камбулової.
Фото: скріншот

Нагадаємо, що рано вранці місцеві жителі, а також влада, повідомляли про мінімум 10 вибухів над Таганрогом починаючи з 04:20 за місцевим часом. Зокрема, були повідомлення про атаку дронів. Чи дійсно була атака дронів, або ж на місто було здійснено комбіновану атаку, поки невідомо.

Крім того, цієї ночі вибухи були і у Брянську. За словами місцевих жителів, місто атакували дрони, після чого на нафтобазі "Транснефть" виникла пожежа.

війна вибух росіяни теплопостачання Росія ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

05:05 Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди в Україні на сьогодні

04:46 Скільки Україна витратить ВВП на оборону — Генсек НАТО відповів

04:30 Реформа МСЕК — який законопроєкт можуть ухвалити найближчим часом

04:20 Французські ракети SCALP для ЗСУ — чи можна ними бити по РФ

03:40 Окупанти вдарили по Харкову — які наслідки атаки

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК