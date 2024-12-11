Обстрел Таганрога 11 декабря — повреждена котельня, 27 домов остались без тепла

Как утверждается, на изображении машины горящие на месте одного из прилетов. Фото: росСМИ

Этим ранним утром, 11 декабря, ракетами был атакован российский город Таганрог Ростовской области. В результате атаки пострадало предприятие, а ряд домов остались без тепла.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Ракетная атака по Таганрогу 11 декабря

Отметим, что в промежутке приблизительно с 4 до 5 утра по местному времени, если не больше, россияне жаловались на взрывы в Таганроге.

В частности, люди писали, что целью атаки мог быть Таганрожский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева. Спустя некоторое время временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил, что ночью Таганрог подвергся ракетной атаки. Он заявил, что пострадало предприятие, но не уточнил какое.

"Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется", — цитируют его российские Telegram-каналы.

Комментарий временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсара. Фото: скриншот

Еще немного позже, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе якобы после ракетной атаки повреждена котельная, в результате чего 27 домов остались без тепла.

"Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 восстановить поврежденную котельную", — сообщила она.

Цитата мэра Таганрога Светланы Камбуловой. Фото: скриншот

Напомним, что рано утром местные жители, а также власти, сообщали о минимум 10 взрывах над Таганрогом начиная с 04:20 по местному времени. В частности, были сообщения об атаке дронов. Действительно ли была атака дронов, либо же на город была совершена комбинированная атака, пока неизвестно.

Кроме того, этой ночью взрывы были и в Брянске. По словам местных жителей, город атаковали дроны, после чего на нефтебазе "Транснефть" возник пожар.