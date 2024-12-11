Взрывы раздались в Крыму 11 декабря — что известно

Дым от взрыва. Фото: УНН

Во временно оккупированном Крыму вечером прогремели мощные взрывы. Громко было в Севастополе. В городе объявили воздушною тревогу.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местные чаты в среду, 11 декабря.

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Взрывы в Севастополе 11 декабря

Как отмечает издание, до взрывов российские мониторинговые телеграммы писали об угрозе ударов БпЛА. Кроме того, сообщалось, что морской пассажирский транспорт в городе прекратил работу.

Пост о взрывах в Крыму. Фото: скриншот

Как отметил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, взрывы — это работа ПВО России, которая якобы сбила два БпЛА самолетного типа. После этого в городе была объявлена тревога.

Сообщения о взрывах в Крыму. Фото: скриншот

Напомним, Силы обороны Украины ударили по нефтебазе россиян в Брянской области. После попадания на объекте произошел масштабный пожар.

Российский город Таганрог Ростовской области был атакован ракетами. В результате обстрела пострадало предприятие, а ряд домов остался без тепла.