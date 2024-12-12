Росіяни скаржаться на потужні вибухи у Курську
У ніч проти 12 грудня у Курську було дуже голосно. За словами місцевих жителів, чути було як мінімум один потужний вибух.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Вибухи у Курську 12 грудня
Виходячи з кадрів, які публікують у соцмережах, щонайменше один вибух у Курську стався о 00:31 за місцевим часом. За даними місцевих жителів, місто та його околиці були атаковані нібито українськими дронами. Також повідомляється, що у місті працювали системи ППО.
Офіційної інформації про те, що сталося, поки не було.
Нагадаємо, вчора у Брянську Російської Федерації було чути від 6 до 10 вибухів. Жителі міста повідомляли від атаку БпЛА, після чого на нафтобазі "Транснефть" виникла пожежа. Пізніше в Генштабі ЗСУ інформацію про атаку підтвердили.
Крім цього, вранці 11 грудня під ракетною атакою опинився Таганрог Ростовської області. Внаслідок атаки було пошкоджено промислове підприємство, котельня, а також 27 будинків залишилися без тепла.
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