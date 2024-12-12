Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 12 декабря в Курске было очень громко. По словам местных жителей, было слышно как минимум один мощный взрыв.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Взрывы в Курске 12 декабря

Исходя из кадров, которые публикуют в соцсетях, как минимум один взрыв в Курске произошел в 00:31 по местному времени. По данным местных жителей, город и его окрестности были атакованы якобы украинскими дронами. Также сообщается, что в городе работали системы ПВО.

Официальной информации о случившемся пока не было.

Напомним, вчера в Брянске Российской Федерации было слышно от 6 до 10 взрывов. Жители города сообщали от атаке БпЛА, после чего на нефтебазе "Транснефть" возник пожар. Позже в Генштабе ВСУ информацию об атаке подтвердили.

Помимо этого, утром 11 декабря под ракетной атакой оказался Таганрог Ростовской области. В результате атаки было повреждено промышленное предприятие, котельня, а также 27 домов остались без тепла.