Россияне жалуются на мощные взрывы в Курске
В ночь на 12 декабря в Курске было очень громко. По словам местных жителей, было слышно как минимум один мощный взрыв.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Взрывы в Курске 12 декабря
Исходя из кадров, которые публикуют в соцсетях, как минимум один взрыв в Курске произошел в 00:31 по местному времени. По данным местных жителей, город и его окрестности были атакованы якобы украинскими дронами. Также сообщается, что в городе работали системы ПВО.
Официальной информации о случившемся пока не было.
Напомним, вчера в Брянске Российской Федерации было слышно от 6 до 10 взрывов. Жители города сообщали от атаке БпЛА, после чего на нефтебазе "Транснефть" возник пожар. Позже в Генштабе ВСУ информацию об атаке подтвердили.
Помимо этого, утром 11 декабря под ракетной атакой оказался Таганрог Ростовской области. В результате атаки было повреждено промышленное предприятие, котельня, а также 27 домов остались без тепла.
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