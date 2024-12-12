В Малибу бушует масштабный пожар — людей массово эвакуируют

Пожар в Малибу. Фото: Reuters

В Малибу продолжается борьба спасателей с сильным пожаром, который уже четвертый день истребляет целые гектары и выжигает дома. В результате стремительного распространения огня там эвакуировали более 6 тысяч жителей.

Об этом сообщает Reuters.

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Пожар в Малибу

Спасатели рассказали, что в Малибу изменились погодные условия, благодаря которым удалось хотя бы отчасти локализовать огонь.

Лесной пожар начался понедельник и охватил более 1 620 гектаров, заставив 6 300 жителей покинуть свои дома. Сейчас там закрыты школы и предприятия.

В борьбе с огнем, который уже прозвали "Франклин", задействовано около 2 000 пожарных. Пожар уже уничтожил девять зданий и повредил шесть других. К вечеру среды, 11 декабря, удалось локализовать всего 7% возгорания.

Пожар в Малибу. Фото: Reuters

Рельеф местности сильно усложняет работу пожарных и ограничивает доступ ко многим участкам пожара. Помощник начальника пожарной охраны заявил, что для полной локализации потребуется несколько дней.

Сгоревший дом в Малибу. Фото: Reuters

Между тем в Малибу чиновники отменили действовавшее ранее предупреждение о чрезвычайной опасности.

К счастью, сообщений о жертвах или пострадавших пока нет. Причины пожара все еще устанавливаются.

Между тем, в Чечне от атаки БпЛА загорелось здание МВД — известная реакция Кадырова.

Также в российском Брянске возник масштабный пожар на НПЗ от попадания дрона.