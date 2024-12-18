В Польше разгорелся пожар в центре ядерных исследований

Пожар в исследовательском центре. Фото: скриншот с видео

В польском городе Отвоцк в среду, 18 декабря, произошел пожар в Национальном центре ядерных исследований. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом пишет RMF24.

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Штражники сгасили пожар в laboratorium wynajętym firmie zewnętrznej przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Два человека poskodowane, przekazane ratownikom. Pozar w znaczonej odległości от reaktora Maria. #NCBJ @RMF24pl pic.twitter.com/JDuGVDw2s6 — Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) December 18, 2024

Пожар в центре ядерных исследований

В помещении Национального центра ядерных исследований произошел взрыв газа, в результате которого разгорелся пожар и пострадали два человека.

В материале говорится, что на объекте отсутствует радиационная угроза, поскольку огонь вспыхнул на значительном расстоянии от исследовательского ректора MARIA.

RMF FM пишет, что газ взорвался в лаборатории, арендованной посторонней компанией. Для ликвидации последствий взрыва и тушения пожара были привлечены 40 спасателей.

Известно, что Национальный центр ядерных исследований - один из крупнейших научно-исследовательских институтов Польши, в распоряжении которого находится единственный в стране исследовательский ядерный реактор.

Напомним, 15 декабря в Киеве произошел пожар в студенческом общежитии на улице Лейпцигской.

А в американском городе Малибу произошел сильный пожар, который в течение четырех дней уничтожил целые гектары. Были эвакуированы более 600 жителей.