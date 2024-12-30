Польський політик заявив про необхідність заборони в'їзду українським бійцям

Український військовий. Фото: Укрзалізниця

Польща має вжити заходів для захисту інтересів своєї держави після завершення війни в Україні. Одним з ключових викликів може стати регулярний в'їзд українських військових до Польщі.

Про це заявив польський депутат Вітольд Туманович, передає видання Lega Artis у понеділок, 30 грудня.

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Політик наголосив на двох ключових питаннях, пріоритетних для Польщі. По-перше, на думку Тумановича, жодного польського солдата не має бути в Україні, а по-друге, необхідно зробити так, аби регулярні українські солдати не змогли приїжджати до Польщі. Як зазначив депутат, люди, які беруть участь у тривалому збройному конфлікті, можуть становити потенційну загрозу.

"Ми чудово знаємо, що відбувається з солдатами, яких уже немає на фронті. На жаль, вони схильні організовувати організовану злочинність, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі", — зазначив Туманович.

Вітольд Туманович. Фото: Facebook/Witold Tumanowicz

Нагадаємо, у 2025 році на українців чекає низка змін у Польщі. Це стосуватиметься працевлаштування, мінімальної заробітної плати, впровадження спеціальної картки CUKR і посиленого контролю іноземців-підприємців.

Польща запроваджує нову фінансову допомогу для деяких українців. Вже у січні 2025 року почнуть виплачувати від 600 до 4 тис. злотих.