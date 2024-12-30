Польский политик заявил о необходимости запрета въезда украинским бойцам

Украинский военный. Фото: Укрзализныця

Польша должна принять меры для защиты интересов своего государства после завершения войны в Украине. Одним из ключевых вызовов может стать регулярный въезд украинских военных в Польшу.

Об этом заявил польский депутат Витольд Туманович, передает издание Lega Artis в понедельник, 30 декабря.

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Политик отметил два ключевых вопроса, приоритетных для Польши. Во-первых, по мнению Тумановича, ни одного польского солдата не должно быть в Украине, а во-вторых, необходимо сделать так, чтобы регулярные украинские солдаты не смогли приезжать в Польшу. Как отметил депутат, люди, которые участвуют в длительном вооруженном конфликте, могут представлять потенциальную угрозу.

"Мы прекрасно знаем, что происходит с солдатами, которых уже нет на фронте. К сожалению, они склонны организовывать организованную преступность, поэтому мы не можем позволить им приехать в Польшу", — отметил Туманович.

Витольд Туманович. Фото: Facebook/Witold Tumanowicz

Напомним, в 2025 году украинцев ждет ряд изменений в Польше. Это будет касаться трудоустройства, минимальной заработной платы, внедрения специальной карточки CUKR и усиленного контроля иностранцев-предпринимателей.

Польша вводит новую финансовую помощь для некоторых украинцев. Уже в январе 2025 года начнут выплачивать от 600 до 4 тыс. злотых.