Зеленський назвав НАТО найдешевшою гарантією безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО є найдешевшою гарантією безпеки для нашої держави. Також він зазначив, що 250 млрд доларів заморожених російських активів є найкращою підтримкою для Збройних сил України.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою у середу, 15 січня.

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НАТО — гарантія безпеки для України

"Посилення України є не одночасним, а "розмазаним" у часі. На жаль, але це факт. Що можна з цим зробити? Прийняти прагматичні рішення. Найдешевшою гарантією безпеки для України є НАТО", — зазначив Зеленський.

При цьому найкращою підтримкою для ЗСУ Зеленський назвав виділення 250 млрд доларів заморожених активів Російської Федерації.

"Україна візьме ці гроші. Велику частину виділить на вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих видів озброєння, яких в Україні немає", — зазначив глава держави.

Водночас під час цієї пресконференції польський глава держави Дуда зазначив, що він наполегливо підтримує вступ нашої держави до НАТО.

"Я щоразу прошу, аби Україні видали запрошення до членства. Це був би перший крок з надання реальних гарантій безпеки", — пояснив польський лідер.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув з робочим візитом до столиці Польщі, Варшави. Він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час спільної пресконференції з Туском Зеленський заявив, що наразі Україна працює над змістом і форматом майбутньої зустрічі з командою США.