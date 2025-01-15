Зеленский назвал НАТО самой дешевой гарантией безопасности для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности для Украины. Также он отметил, что 250 млрд долларов замороженных российских активов являются лучшей поддержкой для Вооруженных сил Украины.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

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