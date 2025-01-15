Новый пакет помощи готовит Польша для Украины — Зеленский

Зеленский заявил, что Польша готовит для Украины 46 пакет помощи
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Сейчас Польша уже готовит для Украины новый пакет помощи.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 15 января.
Встреча Зеленского и Дуды
Как отметил глава государства, во время встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой обсудили дальнейшее взаимодействие. Речь шла, в частности, об обороне Украины, политике и санкциях.
"Спасибо Польше за неизменную поддержку вступления Украины в НАТО. Анджей Дуда всегда продвигает этот вопрос", — написал Зеленский.
Он также поблагодарил Польшу за постоянную поддержку и отметил, что сейчас готовится уже 46-й пакет помощи. Зеленский заявил, что сейчас важно сохранять единство с партнерами и делать все возможное для приближения надежного мира.
Напомним, во время совместной конференции с Владимиром Зеленским премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он не позволит использовать Волынскую трагедию в политических играх.
Глава государства Владимир Зеленский отметил, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности для Украины. Польский президент Анджей Дуда заявил, что он поддерживает вступление нашего государства в Альянс.
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