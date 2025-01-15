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Зеленский заявил, что Польша готовит для Украины 46 пакет помощи

15 января 2025 18:52
Ольга Антоновская - редактор
Новый пакет помощи готовит Польша для Украины — Зеленский
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Сейчас Польша уже готовит для Украины новый пакет помощи.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 15 января.

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Как отметил глава государства, во время встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой обсудили дальнейшее взаимодействие. Речь шла, в частности, об обороне Украины, политике и санкциях.

"Спасибо Польше за неизменную поддержку вступления Украины в НАТО. Анджей Дуда всегда продвигает этот вопрос", — написал Зеленский.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой
Владимир Зеленский разговаривает с Анджеем Дудой. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Он также поблагодарил Польшу за постоянную поддержку и отметил, что сейчас готовится уже 46-й пакет помощи. Зеленский заявил, что сейчас важно сохранять единство с партнерами и делать все возможное для приближения надежного мира.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой
Владимир Зеленский и Анджей Дуда обнимаются. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Напомним, во время совместной конференции с Владимиром Зеленским премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он не позволит использовать Волынскую трагедию в политических играх.

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности для Украины. Польский президент Анджей Дуда заявил, что он поддерживает вступление нашего государства в Альянс.

Владимир Зеленский Польша Анджей Дуда

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