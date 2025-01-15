Новый пакет помощи готовит Польша для Украины — Зеленский

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Сейчас Польша уже готовит для Украины новый пакет помощи.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в среду, 15 января.

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Встреча Зеленского и Дуды

Как отметил глава государства, во время встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой обсудили дальнейшее взаимодействие. Речь шла, в частности, об обороне Украины, политике и санкциях.

"Спасибо Польше за неизменную поддержку вступления Украины в НАТО. Анджей Дуда всегда продвигает этот вопрос", — написал Зеленский.

Владимир Зеленский разговаривает с Анджеем Дудой. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Он также поблагодарил Польшу за постоянную поддержку и отметил, что сейчас готовится уже 46-й пакет помощи. Зеленский заявил, что сейчас важно сохранять единство с партнерами и делать все возможное для приближения надежного мира.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда обнимаются. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Напомним, во время совместной конференции с Владимиром Зеленским премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он не позволит использовать Волынскую трагедию в политических играх.

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности для Украины. Польский президент Анджей Дуда заявил, что он поддерживает вступление нашего государства в Альянс.