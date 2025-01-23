Путин изменился — Сикорский дал совет новой администрации США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Reuters

Путин вряд ли быстро встретится с Трампом. Новая администрация США должна учитывать то, что российский диктатор сейчас совсем другой, чем был раньше.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Украинского завтрака в Давосе в четверг, 23 января.

Читайте также:

Сикорский дал совет новой администрации США

Как отметил польский министр, сейчас Путин не такой, каким его знал Трамп во время первого президентства. Он добавил, что стоит скептически относиться к идее раннего саммита с президентом РФ. Сикорский также отметил, что Польша неоднократно предупреждала Запад о Путине, но ее не всегда слушали.

"Президент Соединенных Штатов — лидер свободного мира. Владимир Путин — изгнанник и военный преступник, обвиненный в похищении украинских детей. Я бы предложил Путину заслужить эту встречу на высшем уровне, и если он получит ее досрочно, это поднимет его статус", — отметил Сикорский.

Главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что партнеры должны усилить давление на Путина. Он убежден, что нужно сделать так, чтобы российский диктатор сам захотел сесть за стол переговоров

Сенатор США Джони Эрнст отметила, что сроки окончания войны в Украине зависят от того, как быстро все члены НАТО сделают те взносы, которые пообещали. По словам Эрнст, самостоятельно со всеми потребностями Украина не справится.