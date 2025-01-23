Окончание войны в Украине — Трамп объяснил, возможно ли это до следующей встречи в Давосе

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Украина уже готова к соглашению о прекращении огня, но нужно еще узнать позицию России. Боевые действия вообще не должны были начинаться.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время онлайн-выступления на форуме в Давосе в четверг, 23 января.

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Трамп заявил, что война между Россией и Украиной могла бы не начаться, если бы он оставался на посту. По его словам, Украина уже готова к соглашению о прекращении огня, но и РФ должна быть готова к переговорам.

"Украина уже готова договориться. Теперь надо спросить Россию. Эта война вообще не должна была бы начинаться, если бы я в то время был президентом, она бы и не началась", — подчеркнул глава Белого дома.

Президент США отметил, что при своей первой каденции имел хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным и был убежден, что Россия не будет нападать на Украину.

"У меня были хорошие отношения с Путиным, я точно был уверен, что он на Украину не нападет. А потом, когда я не был президентом, произошла куча плохих вещей, кто-то кому-то что-то плохое сказал, происходили всякие глупости, и потом начали падать бомбы на украинские города, и куча людей умерла", — сказал Трамп.

Он также отметил, что во время войны погибло значительно больше людей, чем сообщается в новостях. По его словам, некоторые города были уничтожены, а во время каждой атаки гибнут десятки людей, хотя официальные сообщения часто говорят лишь о нескольких погибших.

"Когда вам говорят в новостях, что только одного человека задело, то это не так. На самом деле во время каждой атаки умирает много людей. Я вижу фотографии, когда вам говорят, что умерло несколько человек, два человека, то это не правда. На самом деле несколько десятков", — подытожил американский лидер.

В своем выступлении президент США Дональд Трамп также заявил, что Америка активно работает над достижением соглашения по прекращению огня между Россией и Украиной. Ожидается, что решение о завершении войны будет готово в ближайшее время. Также глава Белого дома сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине.