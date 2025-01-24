Касается ли указ Трампа остановки помощи Украине

Пентагон. Фото: Reuters

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении международной поддержки. Но решение не касается помощи по безопасности для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в комментарии Голосу Америки.

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Так, указ устанавливает 90-дневную паузу в предоставлении поддержки США другим странам.

"Помощь в сфере безопасности Украине не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается лишь программ развития, а не военной поддержки", — уточнили в Пентагоне.

Контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, которые ранее были оформлены предыдущей администрацией, остаются в силе. Поэтому указ никак не влияет на ранее запланированные поставки оружия со складов США.

Ранее Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского относительно войны в Украине.

Также американский лидер во время форума в Давосе заявил, что США уже работают над соглашением между Украиной и Россией.