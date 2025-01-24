Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: usatoday

Новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився стосовно українського лідера Володимира Зеленського. Він зазначив, що президент України союзник США і "не є ангелом".

Про це пише NBC News.

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Трамп розкритикував Зеленського, заявивши, що той "не ангел" та "не повинен був допустити" війни в Україні. Водночас американський лідер зазначив, що Зеленський є союзником США.

"Зеленський боровся з набагато більшою сутністю, набагато більшою, набагато потужнішою", — сказав Трамп.

На думку лідера США, президент України не повинен був цього робити і тоді нібито вдалося б укласти угоду.

"Але Зеленський вирішив, що "я хочу боротися", — зазначив він.

Як відомо, раніше Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за один день, як тільки стане президентом США.

Раніше видання Reuters писало, що Трамп якомога швидше хоче зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним.

Також він закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону, аби зменшити фінансове навантаження на США.