Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине

Он "не ангел", но союзник — Трамп раскритиковал Зеленского
Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что президент Украины союзник США и "не является ангелом".
Об этом пишет NBC News.
Мнение Трампа о Зеленском
Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что тот "не ангел" и "не должен был допустить" войны в Украине. В то же время американский лидер отметил, что Зеленский является союзником США.
"Зеленский боролся с гораздо большей сущностью, гораздо большей, гораздо более мощной", — сказал Трамп.
По мнению лидера США, президент Украины не должен был этого делать и тогда якобы удалось бы заключить сделку.
"Но Зеленский решил, что "я хочу бороться", — отметил он.
Как известно, ранее Трамп обещал закончить войну в Украине за один день, как только станет президентом США.
Ранее издание Reuters писало, что Трамп как можно быстрее хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Также он призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.
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