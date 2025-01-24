Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: usatoday

Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что президент Украины союзник США и "не является ангелом".

Об этом пишет NBC News.

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Мнение Трампа о Зеленском

Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что тот "не ангел" и "не должен был допустить" войны в Украине. В то же время американский лидер отметил, что Зеленский является союзником США.

"Зеленский боролся с гораздо большей сущностью, гораздо большей, гораздо более мощной", — сказал Трамп.

По мнению лидера США, президент Украины не должен был этого делать и тогда якобы удалось бы заключить сделку.

"Но Зеленский решил, что "я хочу бороться", — отметил он.

Как известно, ранее Трамп обещал закончить войну в Украине за один день, как только станет президентом США.

Ранее издание Reuters писало, что Трамп как можно быстрее хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Также он призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.