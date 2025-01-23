Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Країни Північноатлантичного альянсу повинні збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП. Таке рішення буде справедливим та зменшить фінансове навантаження на США.

Про це заявив Дональд Трамп під час форуму в Давосі в четвер, 23 січня.

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Витрати на оборону країн НАТО

Як зазначив Трамп раніше витрати складали 2%, але, за словами політика, деякі країни не платили навіть цього. Різницю компенсували США, але Трамп вважає це несправедливим. Тому він закликав всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5%.

"Я прошу вас збільшити оборонні витрати. Раніше ми компенсували цю різницю, але я вважаю, що це було несправедливо", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, також у своїй промові Дональд Трамп згадав про Україну. Він заявив, що хоче зустрітись з Путіним, аби закінчити війну, оскільки на фронті помирає багато людей, а міста руйнуються.

Президент США також повідомив, що Україна готова до угоди про припинення вогню, однак необхідно дізнатися позицію Росії. Трамп переконаний, що війна взагалі не мала б починатись.