Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Страны Североатлантического альянса должны увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Такое решение будет справедливым и уменьшит финансовую нагрузку на США.

Об этом заявил Дональд Трамп во время форума в Давосе в четверг, 23 января.

Читайте также:

Расходы на оборону стран НАТО

Как отметил Трамп, ранее расходы составляли 2%, но, по словам политика, некоторые страны не платили даже этого. Разницу компенсировали США, но Трамп считает это несправедливым. Поэтому он призвал все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5%.

"Я прошу вас увеличить оборонные расходы. Ранее мы компенсировали эту разницу, но я считаю, что это было несправедливо", — отметил Трамп.

Напомним, также в своей речи Дональд Трамп вспомнил об Украине. Он заявил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы закончить войну, поскольку на фронте умирает много людей, а города разрушаются.

Президент США также сообщил, что Украина готова к соглашению о прекращении огня, однако необходимо узнать позицию России. Трамп убежден, что война вообще не должна была бы начинаться.