Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Трамп призвал НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
Страны Североатлантического альянса должны увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Такое решение будет справедливым и уменьшит финансовую нагрузку на США.
Об этом заявил Дональд Трамп во время форума в Давосе в четверг, 23 января.
Расходы на оборону стран НАТО
Как отметил Трамп, ранее расходы составляли 2%, но, по словам политика, некоторые страны не платили даже этого. Разницу компенсировали США, но Трамп считает это несправедливым. Поэтому он призвал все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5%.
"Я прошу вас увеличить оборонные расходы. Ранее мы компенсировали эту разницу, но я считаю, что это было несправедливо", — отметил Трамп.
Напомним, также в своей речи Дональд Трамп вспомнил об Украине. Он заявил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы закончить войну, поскольку на фронте умирает много людей, а города разрушаются.
Президент США также сообщил, что Украина готова к соглашению о прекращении огня, однако необходимо узнать позицию России. Трамп убежден, что война вообще не должна была бы начинаться.
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