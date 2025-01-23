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Трамп виступив на форумі в Давосі — головні заяви

23 січня 2025 20:52
Ольга Антоновська - редактор
Дональд Трамп виступив на форумі в Давосі — основні заяви
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

В Давосі триває Всесвітній економічний форум. Участь у ньому взяв й новий Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він зробив низку заяв, зокрема й щодо України.

Про це повідомляють Новини.LIVE в четвер, 23 січня.

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Дональд Трамп під час виступу в Давосі заявив, що домовленості про припинення вогню між Росією та Україною будуть досягнуті. Він запевнив, що світ стане більш мирним та процвітаючим.

Як зазначив Трамп, зараз через війну в Україні руйнуються будівлі й цілі міста. Він хоче зустрітись із Путіним найближчим часом, аби домовитись про припинення вогню.

"Єдина річ, яка зупиняє ворожі кулі — це тіла людей. Я бачив фото того, що відбувається (В Україні. — Ред.) — це справжнє звірство, справжня бійня. Я говорю не про економіку, не про природні ресурси, а про стількох молодих людей, які помирають на полі бою", — сказав Трамп.

Він також заявив, що Україна вже готова до угоди про припинення вогню, але потрібно ще дізнатися позицію Росії. Трамп додав, що війна могла б не початися, якби він залишався на посаді.

"Україна вже готова домовитися. Тепер треба запитати Росію. Ця війна взагалі не мала би починатися, якби я на той час був президентом, вона би і не почалася", — зазначив Президент США.

Трамп додав, що мав добрі стосунки з Володимиром Путіним ще під час першого президентства. Він був переконаний, що Росія не нападе на Україну.

"А потім, коли я не був президентом, сталася купа поганих речей, хтось комусь щось погане сказав, відбувалися всякі дурниці, і потім почали падати бомби на українські міста, і купа людей померла", — сказав Трамп.

За словами очільника Білого дому, під час війни в Україні загинуло значно більше людей, ніж повідомляють в новинах. Він наголосив, що деякі міста були знищені, а під час кожної атаки гинуть десятки людей.

"Коли вам кажуть у новинах, що лише одну людину зачепило, то це не так. Насправді під час кожної атаки помирає багато людей. Я бачу фотографії, коли вам кажуть, що померло кілька людей, двоє людей, то це неправда. Насправді кілька десятків", — сказав Трамп.

Крім того, США закликали усі країни НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп вважає, що таке рішення зменшить фінансове навантаження на США.

"Я прошу вас збільшити оборонні витрати. Раніше ми компенсували цю різницю, але я вважаю, що це було несправедливо", — зазначив Трамп.

Президент США також додав, що має намір перетворити Сполучені Штати на наддержаву у сфері виробництва, штучного інтелекту та криптовалют. Трамп також пообіцяв міжнародним компаніям одні з найнижчих податків у світі та закликав їх перенести виробництво до США.

Нагадаємо, на форму в Давосі виступив й Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він дав пораду новій команді Дональда Трампа щодо Володимира Путіна.

Президент Польщі Анджей Дуда також прибув на форум в Давос. Він заявив, що партнери мають посилити тиск на російського диктатора, аби той швидше заговорив про переговори.

Дональд Трамп Давос політики війна в Україні війна Економічний форум

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