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Трамп выступил на форуме в Давосе — главные заявления

23 января 2025 20:52
Ольга Антоновская - редактор
Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе — основные заявления
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

В Давосе продолжается Всемирный экономический форум. Участие в нем принял и новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он сделал ряд заявлений, в том числе и относительно Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE в четверг, 23 января.

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Дональд Трамп во время выступления в Давосе заявил, что договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной будут достигнуты. Он заверил, что мир станет более мирным и процветающим.

Как отметил Трамп, сейчас из-за войны в Украине разрушаются здания и целые города. Он хочет встретиться с Путиным в ближайшее время, чтобы договориться о прекращении огня.

"Единственная вещь, которая останавливает вражеские пули — это тела людей. Я видел фото того, что происходит (в Украине. — Ред.) — это настоящее зверство, настоящая бойня. Я говорю не об экономике, не о природных ресурсах, а о стольких молодых людях, которые умирают на поле боя", — сказал Трамп.

Он также заявил, что Украина уже готова к соглашению о прекращении огня, но нужно еще узнать позицию России. Трамп добавил, что война могла бы не начаться, если бы он оставался в должности.

"Украина уже готова договориться. Теперь надо спросить Россию. Эта война вообще не должна была бы начинаться, если бы я в то время был президентом, она бы и не началась", — отметил президент США.

Трамп добавил, что имел хорошие отношения с Владимиром Путиным еще во время первого президентства. Он был убежден, что Россия не нападет на Украину.

"А потом, когда я не был президентом, произошла куча плохих вещей, кто-то кому-то что-то плохое сказал, происходили всякие глупости, и потом начали падать бомбы на украинские города, и куча людей умерла", — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, во время войны в Украине погибло значительно больше людей, чем сообщают в новостях. Он подчеркнул, что некоторые города были уничтожены, а во время каждой атаки гибнут десятки людей.

"Когда вам говорят в новостях, что только одного человека задело, то это не так. На самом деле во время каждой атаки умирает много людей. Я вижу фотографии, когда вам говорят, что умерло несколько человек, два человека, то это неправда. На самом деле несколько десятков", — сказал Трамп.

Кроме того, США призвали все страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Трамп считает, что такое решение уменьшит финансовую нагрузку на США.

"Я прошу вас увеличить оборонные расходы. Ранее мы компенсировали эту разницу, но я считаю, что это было несправедливо", — отметил Трамп.

Президент США также добавил, что намерен превратить Соединенные Штаты в сверхдержаву в сфере производства, искусственного интеллекта и криптовалют. Трамп также пообещал международным компаниям одни из самых низких налогов в мире и призвал их перенести производство в США.

Напомним, на форму в Давосе выступил и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он дал совет новой команде Дональда Трампа относительно Владимира Путина.

Президент Польши Анджей Дуда также прибыл на форум в Давос. Он заявил, что партнеры должны усилить давление на российского диктатора, чтобы тот скорее заговорил о переговорах.

Дональд Трамп Давос политики война в Украине війна Экономический форум

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