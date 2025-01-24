Чи стосується указ Трампа зупинки допомоги Україні

Зупинка допомоги від США — чи стосується це України
Новий президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення міжнародної підтримки. Але рішення не стосується безпекової допомоги для України.
Про це повідомила пресслужба Пентагону у коментарі Голосу Америки.
Допомога Україні від США
Так, указ встановлює 90-денну паузу в наданні підтримки США іншим країнам.
"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", — уточнили в Пентагоні.
Контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, які раніше були оформлені попередньою адміністрацією, залишаються в силі. Тому указ ніяк не впливає на раніше заплановане постачання зброї зі складів США.
Раніше Трамп розкритикував українського лідера Володимира Зеленського щодо війни в Україні.
Також американський лідер під час форуму в Давосі заявив, що США вже працюють над угодою між Україною та Росією.
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