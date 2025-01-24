Чи стосується указ Трампа зупинки допомоги Україні

Пентагон. Фото: Reuters

Новий президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення міжнародної підтримки. Але рішення не стосується безпекової допомоги для України.

Про це повідомила пресслужба Пентагону у коментарі Голосу Америки.

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Так, указ встановлює 90-денну паузу в наданні підтримки США іншим країнам.

"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", — уточнили в Пентагоні.

Контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, які раніше були оформлені попередньою адміністрацією, залишаються в силі. Тому указ ніяк не впливає на раніше заплановане постачання зброї зі складів США.

Раніше Трамп розкритикував українського лідера Володимира Зеленського щодо війни в Україні.

Також американський лідер під час форуму в Давосі заявив, що США вже працюють над угодою між Україною та Росією.