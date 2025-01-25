Госдепартамент выдал указ приостановить иностранную помощь, вероятно и Украине

Военная помощь США. Фото: Министерство обороны США

В пятницу, 24 января, Госдепартамент США выдал указ остановить всю иностранную помощь, включая, вероятно, и Украине. Кроме того, агентство США по международному развитию (USAID) также получило команду остановить финансирование всех проектов в Украине.

Об этом сообщает Politico и Reuters.

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Как пишет Politico, госсекретарь США Марко Рубио выпустил руководство, которое останавливает расходы на большинство существующих грантов иностранной помощи на 90 дней. Документ вступает в силу немедленно.

По словам трех действующих и двух бывших чиновников, новые указания означают, что никаких дальнейших действий по распределению финансирования помощи по программам, уже одобренным правительством США, предприниматься не будет.

Один действующий чиновник Госдепартамента США, а также два бывших чиновника администрации Байдена заявили, что пауза, по видимому, направлена на прекращение помощи ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

Ожидается, что Госдепартамент США подготовит отчет в течение 85 дней с момента выпуска указаний, который затем будет сопровождать рекомендацию Рубио президенту США Дональду Трампу о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.

Однако журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш опровергает данный материал. Он со ссылкой на источники в Пентагоне пишет, что приказ госсекретаря Рубио о приостановке зарубежной помощи США не касается военной поддержки Украины. В то же время он не знает, откуда Politico взяло информацию о приостановке военной помощи.

"Может быть речь идет о программе FMF, но она уже давно потрачена", — написал Ярыш.

Тем временем агентство Reuters пишет, что представители USAID тоже получили указание остановить проекты, которые связаны с Украиной. Среди замороженных инициатив — поддержка школ, предоставление медицинской помощи, в частности, экстренной помощи матерям и вакцинации детей.

Напомним, что 23 января Трамп подписал указ о приостановлении международной помощи. Однако, как сообщили в Пентагоне, решение не касается помощи по безопасности Украины.

Также мы писали, что Трамп заявил, что хочет как можно быстрее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку новый президент США намерен обеспечить прекращение войны в Украине и работать над сокращением ядерного оружия.