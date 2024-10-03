В Україні з 2022 року на 7% зріс технічний сектор — Пауер розкрила подробиці

Голова USAID Саманта Пауер. Фото: Новини.LIVE

Очільниця USAID Саманта Пауер під час візиту до Львова у четвер, 3 жовтня, заявила, що з 2022 року в Україні на 7% зріс технічний сектор. Це принесло економіці країни 14 мільярдів доларів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Технічний сектор бізнесу

За словами Пауер, агенція з міжнародного розвитку США з початку повномасштабного вторгнення Росії надала 260 мільйонів доларів на підтримку бізнесу України.

"Також ми співпрацюємо з урядом, щоб зробити українським бізнес прозорішим", — сказала вона.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Самантою Пауер. Вони обговорили підготовку до зими, захист енергооб’єктів і будівництво шкільних укриттів.

Також агентство США з міжнародного розвитку оголосило про виділення допомоги Україні розміром понад один мільярд доларів.