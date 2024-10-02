Зеленський та Пауер у Києві 2 жовтня провели зустріч - що відомо

Володимир Зеленський та Саманта Пауер. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 жовтня, зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер. Вони обговорили підготовку до зими, захист енергооб’єктів і будівництво шкільних укриттів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Зустріч Зеленського та Пауер

Так, Зеленський подякував США, президенту Джо Байдену й Конгресу за двопартійну підтримку. Також він відзначив зустріч із Самантою Пауер і представниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній під час візиту до США минулого тижня.

"Я вважаю, що та зустріч була дуже важливою, корисною та продуктивною. Думаю, ми мали дуже хорошу розмову про зиму, енергетику, особливо з представниками американських компаній. Дякую за організацію цієї зустрічі", — сказав український лідер.

Зустріч Зеленського та Пауер. Фото: ОП

Разом з Пауер вони обговорили такі теми:

реалізацію проєктів зі зміцнення української енергомережі;

відновлення об’єктів критичної інфраструктури;

посилення ППО;

будівництво шкільних укриттів.

Він наголосив, що для України дуже важлива підтримка перед зимою та під час зимового періоду. Натомість Пауер заявила, що USAID бере участь у ремонті 10 тисяч шкільних укриттів.

Раніше Зеленський заявив, що зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуються максимальні результати для держави протягом осені.

Крім того, нещодавно Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.