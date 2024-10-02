Зеленский и Пауэр в Киеве 2 октября провели встречу – что известно

Владимир Зеленский и Саманта Пауэр. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 октября, встретился с администратором Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Они обсудили подготовку к зиме, защиту энергообъектов и строительство школьных укрытий.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Встреча Зеленского и Пауэр

Так, Зеленский поблагодарил США, президента Джо Байдена и Конгресс за двухпартийную поддержку. Также он отметил встречу с Самантой Пауэр и представителями ведущих американских энергетических, финансовых и страховых компаний во время визита в США на прошлой неделе.

"Я считаю, что та встреча была очень важной, полезной и продуктивной. Думаю, у нас был очень хороший разговор о зиме, энергетике, особенно с представителями американских компаний. Спасибо за организацию этой встречи", — сказал украинский лидер.

Встреча Зеленского и Пауэр. Фото: ОП

Вместе с Пауэр они обсудили следующие темы:

реализацию проектов по укреплению украинской сети;

восстановление объектов критической инфраструктуры;

усиление ПВО;

строительство школьных укрытий.

Он подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка перед зимой и во время зимнего периода. В ответ Пауэр заявила, что USAID участвует в ремонте 10 тысяч школьных укрытий.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас по всем направлениям и на всех уровнях готовятся максимальные результаты для государства в течение осени.

Кроме того, недавно Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.