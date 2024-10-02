USAID оголосило про нову допомогу Україні у розмірі понад один мільярд доларів

Адміністраторка USAID Саманта Павер. Фото: Reuters

Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про виділення допомоги Україні розміром понад один мільярд доларів. На підтримку української енергосистеми цієї зими планується виділити вдвічі більше грошей, аніж минулого року.

Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, пише "Радіо Свобода".

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Підтримка української енергетики

USAID виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими. За словами адміністраторки USAID Саманти Павер, це вдвічі більше, аніж Агентство США з міжнародного розвитку виділяло на українську енергетику минулого року. Адже Путін знову атакує енергетичну інфраструктуру, "сподіваючись використати холодну погоду як зброю проти українського народу".

"Тому ми виділили 825 мільйонів доларів на енергетичну систему України цієї зими. Це майже вдвічі більше, ніж ми інвестували минулого року. І ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру", — зазначила Саманта Павер.

Програма реабілітації Rehab for you

Також USAID запускає 5-річну програму реабілітації українців Rehab for you, на яку агентство виділило 13 мільйонів доларів. За словами Павер, нині в Україні понад 250 тисяч людей потребують реабілітаційної підтримки.

"Ми запускаємо нову п’ятирічну програму Rehab for you з бюджетом 13 мільйонів доларів, яка допоможе українцям відновитися після травм і навчитися жити з новими обмеженнями, щоб вони могли продовжувати брати участь у житті своїх громад, робити внесок в економіку і, звичайно, у свою сім’ю", — заявила очільниця агентства.

Гуманітарна допомога Україні

На гуманітарну допомогу Україні USAID виділяє 237 мільйонів доларів.

"Це нове фінансування допоможе забезпечити життєво необхідні речі, такі як їжа, житло й медичні послуги для українців всередині країни і переміщених осіб за її межами. Важливо, що це також допоможе домогосподарствам підготуватися до холодів, які ми відчуваємо вже сьогодні. Термоковдри, постільна білизна, зимовий одяг", — повідомила Павер.

Запланована й підтримка української сфери освіти — завдяки американській допомозі було надруковано 3,2 мільйона підручників для школярів молодших класів.

Нагадаємо, посол США Бріджит Брінк заявила, США працюють над розблокуванням позики для України у 50 мільярдів доларів коштом активів Росії. На її думку, це вдасться зробити в співпраці з партнерами до кінця 2024 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що USAID передало Україні 96 когенераційних установок для 32 міст та трьох університетів. Проте стало відомо, що лише одна з установок для забезпечення електроенергії та тепла була встановлена у Житомирі.