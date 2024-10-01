Позика для України коштом активів РФ — коли США розблокують рішення

Посол США Бріджит Брінк. Фото: Reuters

Посол США Бріджит Брінк заявила, США працюють над розблокуванням позики для України у 50 мільярдів доларів коштом активів Росії. На її думку, це вдасться зробити в співпраці з партнерами до кінця 2024 року.

Про це Бріджит Брінк сказала в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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"Ми працюємо над розблокуванням 50 млрд доларів позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", — сказала Брінк.

За її словами, у разі досягнення успіху це "відкриє значну суму коштів", яку зможе отримати України для посилення своєї обороноздатності.

Водночас посол сказала, що майбутнє фінансування залежатиме від певних обставин та кроків, зокрема від виборів у США. Однак дипломатка наголосила, що вона не бачить зараз зменшення сильної двопартійної підтримки України.

Нагадаємо, США уклали контракт з компанією Boeing на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Угода передбачає постачання таких авіабомб Японії, Болгарії та Україні.

Крім того, нещодавно США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів. До нього увійшли зброя "повітря-поверхня", боєприпаси для реактивних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.