Бомби для України — США уклали контракт з Boeing

Бомби GBU-39 SDB на літаку. Фото: Повітряні сили США

США уклали контракт з компанією Boeing на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Угода передбачає постачання таких авіабомб Японії, Болгарії та Україні.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Зазначається, що США замовили нові партії авіабомб малого діаметра GBU-39/B для власних Повітряних сил та іноземних замовників.

Контракт укладений на максимальну можливу суму 6,9 мільярда доларів з компанією Boeing і передбачає виробництво і постачання невизначеної кількості бомб орієнтовно до 31 грудня 2035 року.

Серед країн, які отримають ці авіаційні високоточні боєприпаси в межах іноземних військових продажів (FMS), є Україна, Японія та Болгарія.

Крім того, Пентагон уклав контракти на загальну суму понад 33 млрд доларів із низкою компаній для проведення досліджень і розробок у рамках Інформаційно-аналітичного центру Пентагону.

Серед компаній, які отримали контракти є American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Роботи виконуватимуться до 2027 року в різних місцях, зазначених в індивідуальних замовленнях.

Що відомо про бомби GBU-39/B

GBU-39/B Small Diameter Bomb — це американська високоточна бомба масою 130 кілограмів, діаметром близько 190 мм і довжиною близько 1,8 м. Максимальна дальність її польоту до 110 км за умови скидання з великої висоти.

При пікіруванні на ціль з великої висоти завдяки вольфрамовому наконечнику вона здатна пробивати бетонні укриття. Система підриву дозволяє перед скиданням вибирати повітряний підрив та затримку підриву після влучання.

Нагадаємо, нещодавно США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів. До нього увійшли зброя "повітря-поверхня", боєприпаси для реактивних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Також додамо, що перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським лідер США Джо Байден заявив, що Росія не переможе у цій війні. А Сполучені Штати, своєю чергою, підтримують українську державу зараз, і це робитимуть у майбутньому.