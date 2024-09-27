Росія не переможе Україну, заявив Байден

Президент США Джо Байден Фото: Reuters

Росія не переможе у війні проти України. Сполучені Штати підтримують українську державу зараз і продовжуватимуть це робити в майбутньому.

Про це заявив президент США Джо Байден перед зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським, пише The Guardian.

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Як повідомляється, Байден висловив Зеленському слова подяки за те, що той дав свій план перемоги у війні з Росією.

Крім цього, лідери держави обговорили військове фінансування, а також довгострокову підтримку України.

"Таким чином, обома цими діями (двома траншами допомоги Україні, — ред) ми даємо зрозуміти, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому, і нам є що обговорити. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, як закінчиться ця війна. Дозвольте мені бути відвертим, Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе, і ми будемо продовжувати стояти поруч із вами", — заявив Байден.

США оголосили про нову військову допомогу Україні

Зазначимо, у четвер 26 вересня стало відомо про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 375 млн. доларів. До нього увійдуть, зокрема, авіабомби JSOW, снаряди HIMARS, артилерійські боєприпаси.

Також ми писали, що пізніше Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив, що США направлять Україні додаткове озброєння на суму 2,4 мільярда доларів у рамках нового пакету допомоги.