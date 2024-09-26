Зеленский встретился с Байденом – что известно

Президент США Джо Байден. Фото: Белый дом

В четверг, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Во время разговора было объявлено о пакете новой помощи на 2,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Голос Америки.

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По словам Байдена, все выделенные Конгрессом средства Украина получит до конца этого года.

"Мы должны усилить возможности Украины на поле боя и поэтому мы объявляем новый пакет военной помощи на 2,4 миллиарда долларов", — сказал он.

Президент США заявил, что Россия не победит в этой войне. По словам Байдена, Вашингтон будет поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО. Глава Белого дома подчеркнул, что во время встречи с Зеленским будет говорить о Плане победы.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку и решения, которые помогают Украине противостоять агрессии. Он отметил, что Украина и США имеют общее видение безопасности и стоят "плечом к плечу".

Украинский лидер пообещал продолжать реформы и координацию необходимых шагов. Он также отметил важность двусторонней поддержки Конгресса.

После этого заявления для прессы завершились, а журналисты остались без возможности поставить вопрос.

Напомним, ранее Конгресс США объявил о предоставлении Украине оборонной помощи на 7,9 миллиарда долларов.

А министр обороны Рустем Умеров заявлял, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 375 миллионов долларов, и назвал, что туда войдет.