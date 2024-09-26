Зеленський зустрівся з Байденом — що відомо

Президент США Джо Байден. Фото: Білий дім

У четвер, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом у Білому домі. Під час розмови було оголошено про пакет нової допомоги на 2,4 мільярда доларів.

Про це повідомляє Голос Америки.

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За словами Байдена, усі виділені Конгресом кошти Україна отримає до кінця цього року.

"Ми маємо посилити можливості України на полі бою і тому ми оголошуємо новий пакет військової допомоги на 2,4 мільярда доларів", — сказав він.

Президент США заявив, що Росія не переможе у цій війні. Також, за словами Байдена, Вашингтон підтримуватиме вступ України у ЄС та НАТО. Глава Білого дому наголосив, що під час зустрічі з Зеленським говоритиме про План перемоги.

Своєю чергою Зеленський подякував Байдену за підтримку та рішення, що допомагають Україні протистояти агресії. Він зазначив, що Україна і США мають спільне бачення безпеки та стоять "плечем до плеча".

Український лідер пообіцяв продовжувати реформи та координацію необхідних кроків. Він також відзначив важливість двосторонньої підтримки з боку Конгресу.

Після цього заяви для преси завершилися, а журналісти залишилися без можливості поставити питання.

Нагадаємо, раніше Конгрес США оголосив про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів.

А міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що США надали Україні новий пакет військової допомоги вартістю 375 мільйонів доларів, та назвав, що туди увійде.