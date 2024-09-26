Зеленський зустрівся з Байденом — що відомо

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні й згадав План перемоги
У четвер, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Джо Байденом у Білому домі. Під час розмови було оголошено про пакет нової допомоги на 2,4 мільярда доларів.
Про це повідомляє Голос Америки.
Байден оголосив про новий пакет допомоги
За словами Байдена, усі виділені Конгресом кошти Україна отримає до кінця цього року.
"Ми маємо посилити можливості України на полі бою і тому ми оголошуємо новий пакет військової допомоги на 2,4 мільярда доларів", — сказав він.
Президент США заявив, що Росія не переможе у цій війні. Також, за словами Байдена, Вашингтон підтримуватиме вступ України у ЄС та НАТО. Глава Білого дому наголосив, що під час зустрічі з Зеленським говоритиме про План перемоги.
Своєю чергою Зеленський подякував Байдену за підтримку та рішення, що допомагають Україні протистояти агресії. Він зазначив, що Україна і США мають спільне бачення безпеки та стоять "плечем до плеча".
Український лідер пообіцяв продовжувати реформи та координацію необхідних кроків. Він також відзначив важливість двосторонньої підтримки з боку Конгресу.
Після цього заяви для преси завершилися, а журналісти залишилися без можливості поставити питання.
Нагадаємо, раніше Конгрес США оголосив про надання Україні оборонної допомоги на 7,9 мільярда доларів.
А міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що США надали Україні новий пакет військової допомоги вартістю 375 мільйонів доларів, та назвав, що туди увійде.
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