Россия не победит Украину, заявил Байден

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Россия не победит в войне против Украины. Соединенные Штаты поддерживают украинское государство сейчас и будут продолжать это делать в будущем.

Об этом заявил президент США Джо Байден перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленский, пишет The Guardian.

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Как сообщается, Байден выразил Зеленскому слова благодарности за то, что тот предоставил свой план победы в войне с Россией.

Помимо этого, лидеры государства обсудили военное финансирование, также долгосрочную поддержку Украины.

"Таким образом, обоими этими действиями (двумя траншами помощи Украине, — ред) мы даем понять, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем, и нам есть что обсудить. Эти два элемента имеют решающее значение для того, как закончится эта война. Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", — сказал Джо Байден.

США объявили о новой военной помощи Украине

Отметим, в четверг 26 сентября стало известно о том, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере 375 млн долларов. В него войдут, в частности, авиабомбы JSOW, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы.

Также мы писали, что позже Байден во время встречи с Зеленским объявил, что США направят Украине дополнительное вооружение на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках нового пакета помощи.