Бомбы для Украины — США заключили контракт с Boeing

Бомбы GBU-39 SDB на самолете. Фото: Воздушные силы США

США заключили контракт с компанией Boeing на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает поставки таких авиабомб Японии, Болгарии и Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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США заказали новые партии авиабомб малого диаметра GBU-39/B для собственных Воздушных сил и иностранных заказчиков.

Контракт заключен на максимальную возможную сумму 6,9 миллиарда долларов с компанией Boeing и предусматривает производство и снабжение неопределенного количества бомб ориентировочно до 31 декабря 2035 года.

Среди стран, которые получат эти высокоточные авиационные боеприпасы в рамках иностранных военных продаж (FMS), есть Украина, Япония и Болгария.

Кроме того, Пентагон заключил контракты на общую сумму более 33 млрд. долларов с рядом компаний для проведения исследований и разработок в рамках Информационно-аналитического центра Пентагона.

Среди компаний, получивших контракты, есть American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. и другие. Работы будут выполняться до 2027 года в разных местах, указанных в индивидуальных заказах.

Что известно о бомбах GBU-39/B

GBU-39/B Small Diameter Bomb — это американская высокоточная бомба массой 130 килограммов, диаметром около 190 мм и длиной около 1,8 м. Максимальная дальность ее полета до 110 км при сбросе с большой высоты.

При пикировании на цель с большой высоты благодаря вольфрамовому наконечнику она способна пробивать бетонные укрытия. Система подрыва позволяет перед сбросом выбирать воздушный подрыв и задержку подрыва после попадания.

Напомним, недавно США объявили о пакете военной помощи Украине на 375 млн долларов. В него вошли оружие "воздух-поверхность", боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Добавим, что перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Джо Байден заявил, что Россия не победит в этой войне. А Соединенные Штаты в свою очередь поддерживают украинское государство сейчас, и это будут делать в будущем.