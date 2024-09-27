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Пентагон повідомив, що увійде до нового пакета допомоги Україні на 2,4 млрд

27 вересня 2024 02:20
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
США надали Україні військову допомогу на 2,4 млрд доларів
Погрузка воєнної допомоги Україні. Ілюстративне фото: Twitter/Department of Defense
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У четвер, 26 вересня, у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів. Це вже другий американський пакет допомоги, який озвучиено за день.

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

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Що входить у новий пакет допомоги

Зазначається, що додаткова підтримка через USAI надасть Україні додаткову протиповітряну оборону, безпілотні літальні апарати, боєприпаси класу "повітря-земля", а також зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби у її обслуговуванні та підтримці.

Зокрема, новий пакет допомоги включає:

  • боєприпаси та підтримку українських систем протиповітряної оборони;
  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • безпілотні авіаційні системи (БпЛА) та компоненти для підтримки українського виробництва БпЛА;
  • обладнання для боротьби із БпЛА;
  • безпілотні надводні судна;
  • засоби захищеного зв'язку;
  • обладнання та матеріально-технічні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
  • запасні частини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.

Це озброєння буде передано в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Це означає, що здійснюватиметься закупівля зброї у промисловості, а не буде взята із американських запасів. Зазначається, що це вже 21-й пакет USAI від адміністрації Байдена.

Нагадаємо, до цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів. До нього увійшли зброя "повітря-поверхня", боєприпаси для реактивних систем та артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Також додамо, що перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським лідер США Джо Байден заявив, що Росія не переможе у цій війні. А Сполучені Штати, у свою чергу, підтримують українську державу зараз, і це робитимуть у майбутньому.

США військова допомога Україна Пентагон війна в Україні

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