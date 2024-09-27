США предоставили Украине военную помощь на 2,4 млрд долларов

Погрузка военной помощи Украине. Иллюстративное фото: Twitter/Department of Defense

В четверг, 26 сентября, в США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов. Это уже второй американский пакет помощи, озвученный за день.

Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.

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Отмечается, что дополнительная поддержка через USAI предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержании.

В частности, новый пакет помощи включает:

боеприпасы и поддержку украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы класса "воздух-земля";

беспилотные авиационные системы (БпЛА) и компоненты для поддержки украинского производства БпЛА;

оборудование для борьбы с БпЛА;

беспилотные надводные суда;

средства защищенной связи;

оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;

запасные части, техническое обслуживание и поддержку, а также другое вспомогательное оборудование.

Данное вооружение будет передано в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Это значит, что будет осуществляться закупка оружия у промышленности, а не взятие его из американских запасов. Отмечается, что это уже 21-ый пакет USAI от администрации Байдена.

Напомним, до этого США объявили о пакете военной помощи Украине на 375 млн долларов. В него вошли оружие "воздух-поверхность", боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Также добавим, что перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидер США Джо Байден заявил, что Россия не победит в этой войне. А Соединенные Штаты в свою очередь, поддерживают украинское государство сейчас, и будут это делать в будущем.