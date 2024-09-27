США предоставили Украине военную помощь на 2,4 млрд долларов

Пентагон сообщил, что войдет в новый пакет помощи Украине на 2,4 млрд
В четверг, 26 сентября, в США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов. Это уже второй американский пакет помощи, озвученный за день.
Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.
Что входит в новый пакет помощи
Отмечается, что дополнительная поддержка через USAI предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы класса "воздух-земля", а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и обеспечит потребности в ее обслуживании и поддержании.
В частности, новый пакет помощи включает:
- боеприпасы и поддержку украинских систем противовоздушной обороны;
- боеприпасы класса "воздух-земля";
- беспилотные авиационные системы (БпЛА) и компоненты для поддержки украинского производства БпЛА;
- оборудование для борьбы с БпЛА;
- беспилотные надводные суда;
- средства защищенной связи;
- оборудование и материально-технические средства для поддержки украинского производства боеприпасов;
- запасные части, техническое обслуживание и поддержку, а также другое вспомогательное оборудование.
Данное вооружение будет передано в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Это значит, что будет осуществляться закупка оружия у промышленности, а не взятие его из американских запасов. Отмечается, что это уже 21-ый пакет USAI от администрации Байдена.
Напомним, до этого США объявили о пакете военной помощи Украине на 375 млн долларов. В него вошли оружие "воздух-поверхность", боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.
Также добавим, что перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидер США Джо Байден заявил, что Россия не победит в этой войне. А Соединенные Штаты в свою очередь, поддерживают украинское государство сейчас, и будут это делать в будущем.
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