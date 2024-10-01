Заем для Украины за счет активов РФ — когда США разблокируют решение

Посол США Бриджит Бринк. Фото: Reuters

Посол США Бриджит Бринк заявила, что США работают над разблокировкой займа для Украины в 50 миллиардов долларов за счет активов России. По ее мнению, это удастся сделать в сотрудничестве с партнерами до конца 2024 года.

Об этом Бриджит Бринк сказала в интервью Forbes Ukraine.

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"Мы работаем над разблокировкой 50 млрд долларов ссуды для Украины, базирующейся на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года", — сказала Бринк.

По ее словам, в случае достижения успеха это "откроет значительную сумму средств", которую сможет получить Украину для усиления своей обороноспособности.

В то же время, посол сказала, что будущее финансирование будет зависеть от определенных обстоятельств и шагов, в частности, от выборов в США. Однако дипломат подчеркнула, что она не видит сейчас уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины.

Напомним, США заключили контракт с компанией Boeing на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает поставки таких авиабомб Японии, Болгарии и Украине.

Кроме того, недавно США объявили о пакете военной помощи Украине на 375 млн долларов. В него вошли оружие "воздух-поверхность", боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.