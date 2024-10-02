Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В USAID анонсировали помощь Украине размером более миллиарда долларов arrow

В USAID анонсировали помощь Украине размером более миллиарда долларов

2 октября 2024 18:29
Галина Шподарева - редактор
USAID объявило о новой помощи Украине в размере более одного миллиарда долларов
Администратор USAID Саманта Пауэр. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Агентство США по международному развитию объявило о выделении помощи Украине в размере более одного миллиарда долларов. На поддержку украинской энергосистемы этой зимой планируется выделить вдвое больше денег, чем в прошлом году.

Об этом заявила администратор USAID Саманта Пауэр во время своего визита в Киев, пишет "Радио Свобода".

Читайте также:

Поддержка украинской энергетики

USAID выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. По словам администратора USAID Саманты Пауэр, это вдвое больше, чем Агентство США по международному развитию выделяло на украинскую энергетику в прошлом году. Ведь Путин снова атакует энергетическую инфраструктуру, "надеясь использовать холодную погоду как оружие против украинского народа".

"Поэтому мы выделили 825 миллионов долларов на энергетическую систему Украины этой зимой. Это почти вдвое больше, чем мы инвестировали в прошлом году. И эти ресурсы теперь позволят нам поддержать тех, кто проводит ремонтные работы, наращивает мощности и защищает критически важную инфраструктуру", — отметила Саманта Пауэр.

Программа реабилитации Rehab for you

Также USAID запускает 5-летнюю программу реабилитации украинцев Rehab for you, на которую агентство выделило 13 миллионов долларов. По словам Пауэр, сейчас в Украине более 250 тысяч человек нуждаются в реабилитационной поддержке.

"Мы запускаем новую пятилетнюю программу Rehab for you с бюджетом 13 миллионов долларов, которая поможет украинцам восстановиться после травм и научиться жить с новыми ограничениями, чтобы они могли продолжать участвовать в жизни своих громад, вносить вклад в экономику и, конечно, в свою семью", — заявила глава агентства.

Гуманитарная помощь Украине

На гуманитарную помощь Украине USAID выделяет 237 миллионов долларов. 

"Это новое финансирование поможет обеспечить жизненно необходимые вещи, такие как еда, жилье и медицинские услуги для украинцев внутри страны и перемещенных лиц за ее пределами. Важно, что это также поможет домохозяйствам подготовиться к холодам, которые мы чувствуем уже сегодня. Термоодеяла, постельное белье, зимняя одежда", — сообщила Пауэр.

Запланирована и поддержка украинской сферы образования — благодаря американской помощи было напечатано 3,2 миллиона учебников для школьников младших классов.

Напомним, посол США Бриджит Бринк заявила, что США работают над разблокировкой займа для Украины в 50 миллиардов долларов за счет активов России. По ее мнению, это удастся сделать в сотрудничестве с партнерами до конца 2024 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что USAID передало Украине 96 когенерационных установок для 32 городов и трех университетов. Однако стало известно, что только одна из установок по обеспечению электроэнергии и тепла была установлена в Житомире.

США финансовая помощь сфера энергетики USAID война в Украине реабилитация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:40 В Херсоне раздались взрывы

19:38 Юрист объяснил, как будет происходить мобилизация добровольцев без участия ТЦК

19:23 Кабмин изменил порядок выплаты компенсации за погибших — чего ждать родственникам

19:20 Зеленский подписал ряд решений СНБО по оборонному бюджету на 2025 год

19:17 Графики отключений — в Укрэнерго призвали экономно потреблять свет

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

19:12 Пушич удивил составом на матч с Аталантой — Ахметову такой стиль не нравится

19:04 Оккупанты обстреляли станцию "скорой" на Харьковщине — медики показали последствия

19:02 Минобороны Украины тестирует новый формат повесток с QR-кодами

18:50 Меньше паломников, более дорогие товары — какие цены для хасидов в Умани

18:45 Во Львове судили предпринимателя, который незаконно переправлял уклонистов за границу

19:40 В Херсоне раздались взрывы

19:38 Юрист объяснил, как будет происходить мобилизация добровольцев без участия ТЦК

19:23 Кабмин изменил порядок выплаты компенсации за погибших — чего ждать родственникам

19:20 Зеленский подписал ряд решений СНБО по оборонному бюджету на 2025 год

19:17 Графики отключений — в Укрэнерго призвали экономно потреблять свет

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

19:12 Пушич удивил составом на матч с Аталантой — Ахметову такой стиль не нравится

19:04 Оккупанты обстреляли станцию "скорой" на Харьковщине — медики показали последствия

19:02 Минобороны Украины тестирует новый формат повесток с QR-кодами

18:50 Меньше паломников, более дорогие товары — какие цены для хасидов в Умани

18:45 Во Львове судили предпринимателя, который незаконно переправлял уклонистов за границу

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября