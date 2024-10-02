USAID объявило о новой помощи Украине в размере более одного миллиарда долларов

Администратор USAID Саманта Пауэр. Фото: Reuters

Агентство США по международному развитию объявило о выделении помощи Украине в размере более одного миллиарда долларов. На поддержку украинской энергосистемы этой зимой планируется выделить вдвое больше денег, чем в прошлом году.

Об этом заявила администратор USAID Саманта Пауэр во время своего визита в Киев, пишет "Радио Свобода".

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Поддержка украинской энергетики

USAID выделило 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы Украины этой зимой. По словам администратора USAID Саманты Пауэр, это вдвое больше, чем Агентство США по международному развитию выделяло на украинскую энергетику в прошлом году. Ведь Путин снова атакует энергетическую инфраструктуру, "надеясь использовать холодную погоду как оружие против украинского народа".

"Поэтому мы выделили 825 миллионов долларов на энергетическую систему Украины этой зимой. Это почти вдвое больше, чем мы инвестировали в прошлом году. И эти ресурсы теперь позволят нам поддержать тех, кто проводит ремонтные работы, наращивает мощности и защищает критически важную инфраструктуру", — отметила Саманта Пауэр.

Программа реабилитации Rehab for you

Также USAID запускает 5-летнюю программу реабилитации украинцев Rehab for you, на которую агентство выделило 13 миллионов долларов. По словам Пауэр, сейчас в Украине более 250 тысяч человек нуждаются в реабилитационной поддержке.

"Мы запускаем новую пятилетнюю программу Rehab for you с бюджетом 13 миллионов долларов, которая поможет украинцам восстановиться после травм и научиться жить с новыми ограничениями, чтобы они могли продолжать участвовать в жизни своих громад, вносить вклад в экономику и, конечно, в свою семью", — заявила глава агентства.

Гуманитарная помощь Украине

На гуманитарную помощь Украине USAID выделяет 237 миллионов долларов.

"Это новое финансирование поможет обеспечить жизненно необходимые вещи, такие как еда, жилье и медицинские услуги для украинцев внутри страны и перемещенных лиц за ее пределами. Важно, что это также поможет домохозяйствам подготовиться к холодам, которые мы чувствуем уже сегодня. Термоодеяла, постельное белье, зимняя одежда", — сообщила Пауэр.

Запланирована и поддержка украинской сферы образования — благодаря американской помощи было напечатано 3,2 миллиона учебников для школьников младших классов.

Напомним, посол США Бриджит Бринк заявила, что США работают над разблокировкой займа для Украины в 50 миллиардов долларов за счет активов России. По ее мнению, это удастся сделать в сотрудничестве с партнерами до конца 2024 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что USAID передало Украине 96 когенерационных установок для 32 городов и трех университетов. Однако стало известно, что только одна из установок по обеспечению электроэнергии и тепла была установлена в Житомире.