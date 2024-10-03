В Украине с 2022 года на 7% вырос технический сектор — Пауэр раскрыла подробности

Глава USAID Саманта Пауэр. Фото: Новини.LIVE

Глава USAID Саманта Пауэр во время визита во Львов в четверг, 3 октября, заявила, что с 2022 года в Украине на 7% вырос технический сектор. Это принесло экономике страны 14 миллиардов долларов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Пауэр, агентство по международному развитию США с начала полномасштабного вторжения России предоставило 260 миллионов долларов в поддержку бизнесу Украины.

"Также мы сотрудничаем с правительством, чтобы сделать украинским бизнес более прозрачным", — сказала она.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Самантой Пауэр. Они обсудили подготовку к зиме, защиту энергообъектов и строительство школьных укрытий.

Также агентство США по международному развитию объявило о выделении помощи Украине размером более одного миллиарда долларов.