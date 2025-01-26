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Офис USAID временно приостановил все проекты в Украине

26 января 2025 15:12
Карина Приходько - Редактор
Программы USAID в Украине временно приостановили — какая причина
Офис USAID. Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Карина Приходько - Редактор

Американское агентство по международному развитию (USAID) приостановило все проекты в Украине и расходы на них на 90 дней. Такое распоряжение дал Госдеп США.

Об этом сообщает Reuters и один из работников офиса USAID в Киеве в комментарии Суспільному.  

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Отмечается, что Госдеп США издал распоряжение для USAID о приостановлении всех проектов и расходы на них. Причиной такого решения стала остановка программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

Reuters сообщил, что это решение охватывает ряд ключевых программ, в частности, поддержку образовательных учреждений, экстренную помощь матерям, вакцинацию детей и медицинскую помощь.

Через 85 дней госсекретарь Марко Рубио подаст президенту Дональду Трампу доклад, где укажет, какие программы иностранной помощи можно продолжать, а какие следует прекратить.

В то же время исключения были сделаны для военной помощи Израилю и Египту, которые ежегодно получают 3,3 млрд долларов и 1,3 млрд долларов соответственно.

Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — независимое агентство федерального правительства США, которое отвечает за невоенную помощь другим странам и было основано в 1961 году.

Оно имеет региональные миссии в Центральной и Южной Африке, Азии, на Ближнем Востоке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, а также в Европе.

Что касается Украины, то USAID оказывает помощь нашему государству в сферах экономического развития, демократии и управления, энергетической безопасности, здравоохранения'я и социального сектора. С 1922 года до сегодня Агентство предоставило Украине помощь на 1,7 миллиарда долларов.

С начала полномасштабной войны проект USAID доставляет в Украину гуманитарную помощь, которая помогает обеспечить украинцев теплом и электричеством несмотря на удары России по критической инфраструктуре.

Напомним, в октябре глава USAID сообщила о росте технического сектора в Украине с 2022 года. Это принесло экономике страны 14 миллиардов долларов.

Также мы писали, что украинцам доступна помощь от USAID в 700 долларов. Регистрация была доступна до конца января 2025 года, но что будет с ней после приостановки проектов неизвестно.

США аудит деньги Украина USAID Госдеп США

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