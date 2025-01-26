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Зупинка допомоги США — дипломати просять про виняток для USAID

26 січня 2025 09:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Зупинка допомоги США: дипломати закликають зберегти фінансування USAID
Білий дім. Фото: iStock
Євгенія Брюховецька - редактор

У США призупинили надання міжнародної підтримки у вигляді на 90 днів. Дипломати звернулися до держсекретаря Марка Рубіо з проханням зробити виняток для України.

Про це пише Financial Times.

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Високопосадовці в Бюро з питань Європи та Євразії держдепартаменту звернулися до держсекретаря США Марка Рубіо з проханням виключити роботу USAID в Україні з директиви щодо заморожування міжнародної допомоги.

За даними FT, наразі триває розгляд й невідомо, чи буде запит схвалений, але надходять позитивні сигнали з Вашингтона. Водночас агенство тимчасово зупинило виконання директиви, очікуючи на відповідь щодо винятку.

У матеріалі йдеться, що вчора увечері деякі організації отримали наказ "припинити роботу" за контрактом до отримання письмового дозволу на відновлення.

Представник однієї з неурядових організацій вважає, що заморожування допомоги для України може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури.

Раніше американські ЗМІ писали, що Держдеп США підготує звіт, за яким будуть ухвалення рекомендації щодо продовження іноземної допомоги.

Також у Пентагоні пояснили, що під зупинку міжнародної допомоги не потрапляє безпекова допомога Україні. Контракти на виготовлення зброї досі в силі.

США Пентагон гуманітарна допомога Білий дім війна в Україні

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