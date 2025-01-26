Остановка помощи США: дипломаты призывают сохранить финансирование USAID

Белый дом. Фото: iStock

В США приостановили предоставление международной поддержки в виде на 90 дней. Дипломаты обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой сделать исключение для Украины.

Об этом пишет Financial Times.

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Высокопоставленные чиновники в Бюро по вопросам Европы и Евразии госдепартамента обратились к госсекретарю США Марку Рубио с просьбой исключить работу USAID в Украине из директивы по замораживанию международной помощи.

По данным FT, сейчас идет рассмотрение и неизвестно, будет ли запрос одобрен, но поступают позитивные сигналы из Вашингтона. В то же время агентство временно остановило выполнение директивы, ожидая ответа относительно исключения.

В материале говорится, что вчера вечером некоторые организации получили приказ "прекратить работу" по контракту до получения письменного разрешения на возобновление.

Представитель одной из неправительственных организаций считает, что замораживание помощи для Украины может стать "катастрофой" для проектов по поддержке школ, больниц и энергетической инфраструктуры.

Ранее американские СМИ писали, что Госдеп США подготовит отчет, по которому будут приняты рекомендации по продолжению иностранной помощи.

Также в Пентагоне пояснили, что под остановку международной помощи не попадает помощь по безопасности Украине. Контракты на изготовление оружия до сих пор в силе.