Марко Рубіо пояснив, як треба завершити війну в Україні

Держсекретар Марко Рубіо. Фото: DW

Адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб бойові дії не поновилися через кілька років. Він також зазначив, що українці платять найбільшу ціну у цій війні.

Про це новий держсекретар США Марко Рубіо розповів в інтерв'ю СBS Mornings у середу, 22 січня.

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"Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися", — заявив Рубіо.

Він додав, що адміністрація нового президента докладе зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб. Рубіо додав, що хоче, щоб війна закінчилася і не повторилася через три-чотири роки.

Держсекретар також підкреслив, що Україна нині платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".

Окрім того, Рубіо також переконаний, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що президентом США обрали Дональда Трампа, оскільки новий очільник Білого дому хоче "сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам".

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мали контакти з Російською Федерацією на рівні розвідок усі три роки від початку вторгнення росіян до України.

Нагадаємо, також Зеленський під час виступу пояснив, як варто розмовляти з Володимиром Путіним.