Марко Рубио объяснил, как надо завершить войну в Украине

Госсекретарь Марко Рубио. Фото: DW

Администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа имеет целью завершить войну в Украине таким образом, чтобы боевые действия не возобновились через несколько лет. Он также отметил, что украинцы платят самую большую цену в этой войне.

Об этом новый госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью СBS Mornings в среду, 22 января.

Читайте также:

США хотят избежать повторения войны

Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он закончился. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему закончиться", — заявил Рубио.

Он добавил, что администрация нового президента приложит усилия, чтобы этот конфликт завершился стабильным образом. Рубио сказал, что хочет, чтобы война закончилась и не повторилась через три-четыре года.

Рубио также сообщил, что хочет, чтобы война закончилась и не повторилась через три-четыре года.

Госсекретарь также подчеркнул, что Украина сейчас платит самую большую цену за свою энергетическую инфраструктуру, "за людей и жизни, которые потеряны, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну и живут за границей".

Кроме того, Рубио также убежден, что "каждый должен быть очень счастливым", что президентом США избрали Дональда Трампа, поскольку новый глава Белого дома хочет "способствовать миру в мире и положить конец этим конфликтам".

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты имели контакты с Российской Федерацией на уровне разведок все три года с начала вторжения россиян в Украину.

Напомним, также Зеленский во время выступления объяснил, как стоит разговаривать с Владимиром Путиным.