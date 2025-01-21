Зеленський заявив, що США не хвилюються за союз з Європою

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

На посаду президента Сполучених Штатів Америки заступив Дональд Трамп. Саме тому зараз всі погляди прикуті до США і мало хто дивиться на Європу. Сам Вашингтон не вважає, що ЄС може принести йому щось значуще.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час промови в Давосі у вівторок, 21 січня.

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Як зазначив Володимир Зеленський, після інавгурації Трампа всі чекають на його подальші кроки. За словами глави держави, перші укази нового лідера вже показали чіткі пріоритети.

"Більшість світу зараз думає про те, що станеться з їхніми взаєминами з Америкою, що станеться із союзами, з підтримкою, з торгівлею, як президент Трамп планує завершувати війни. Однак ніхто не ставить питання такого ж типу щодо Європи", — заявив Зеленський.

Він також додав, що Сполучені Штати Америки — незамінний союзник для Європи. Однак Вашингтон, на думку президента України, має іншу позицію.

"В часи війни всі турбуються про те, чи будуть США разом з ними і кожен союзник хвилюється за це. Але чи хтось у Сполучених Штатах хвилюється, що Європа може одного дня покинути їх, може перестати бути їхнім союзником? Відповідь — ні. Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось, що є справді значущим", — заявив президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США. Глава країни заявив, що ми готові співпрацювати зі Штатами для досягнення миру.

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає, що Дональд Трамп не припинить допомогу Україні. Мовляв, таке рішення призведе до перемоги Путіна, а американський лідер цього не хоче.