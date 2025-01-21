Зеленский заявил, что США не волнуются о союзе с Европой

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

На должность президента Соединенных Штатов Америки заступил Дональд Трамп. Именно поэтому сейчас все взгляды прикованы к США и мало кто смотрит на Европу. Сам Вашингтон не считает, что ЕС может принести ему что-то значимое.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе во вторник, 21 января.

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Как отметил Владимир Зеленский, после инаугурации Трампа все ждут его дальнейших шагов. По словам главы государства, первые указы нового лидера уже показали четкие приоритеты.

"Большинство мира сейчас думает о том, что произойдет с их взаимоотношениями с Америкой, что произойдет с союзами, с поддержкой, с торговлей, как президент Трамп планирует завершать войны. Однако никто не задает вопрос такого же типа в отношении Европы", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Соединенные Штаты Америки — незаменимый союзник для Европы. Однако у Вашингтона, по мнению президента Украины, есть другая позиция.

"Во время войны все беспокоятся о том, будут ли США вместе с ними и каждый союзник волнуется за это. Но кто-то в Соединенных Штатах волнуется, что Европа может однажды покинуть их, может перестать быть их союзником? Ответ — нет. Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то, что действительно значимо", — заявил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США. Глава страны заявил, что мы готовы сотрудничать со Штатами для достижения мира.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Дональд Трамп не прекратит помощь Украине. Мол, такое решение приведет к победе Путина, а американский лидер этого не хочет.