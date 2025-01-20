Чому Трамп не перестане допомагати Україні — пояснення Волкера

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Фото: скриншот

Трамп офіційно заступив на пост президента Сполучених Штатів Америки. Багато хто хвилюється, що політик припинить допомагати Україні, однак цього не станеться.

Про це заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер під час панельної дискусії у UKRAINE HOUSE DAVOS в понеділок, 20 січня.

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Чому Трамп не припинить допомагати Україні

Як заявив Волкер, прогнози щодо того, що Трамп завершить підтримку України, дійсно є. Однак колишній спецпредставник США по Україні переконаний, що цього не буде.

"Багато людей стурбовані тим, що Трамп буде погрожувати Україні або припинить надавати військову чи фінансову допомогу, чи буде закликати Україну прийняти угоду, що передбачатиме відмову від територій. Я не думаю, що це станеться. Причина дуже проста — це означало б, що Путін виграє, а Трамп програє. А це не те, чого хоче президент Трамп", — заявив Волкер.

Нагадаємо, у місті Давос, що у Швейцарії, стартував Всесвітній економічний форум. Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у заході.

ЗМІ припускають, що Дональд Трамп оголосить надзвичайний стан в енергетиці США. Це зроблять, аби стимулювати внутрішнє виробництво електроенергії.