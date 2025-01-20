Почему Трамп не перестанет помогать Украине — объяснение Волкера

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Фото: скриншот

Трамп официально заступил на пост президента Соединенных Штатов Америки. Многие волнуются, что политик прекратит помогать Украине, однако этого не произойдет.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в UKRAINE HOUSE DAVOS в понедельник, 20 января.

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Как заявил Волкер, прогнозы относительно того, что Трамп завершит поддержку Украины, действительно есть. Однако бывший спецпредставитель США по Украине убежден, что этого не будет.

"Многие люди обеспокоены тем, что Трамп будет угрожать Украине или прекратит оказывать военную или финансовую помощь, или будет призывать Украину принять соглашение, предусматривающее отказ от территорий. Я не думаю, что это произойдет. Причина очень проста — это означало бы, что Путин выиграет, а Трамп проиграет. А это не то, чего хочет президент Трамп", — заявил Волкер.

Напомним, в городе Давос, что в Швейцарии, стартовал Всемирный экономический форум. Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в мероприятии.

СМИ предполагают, что Дональд Трамп объявит чрезвычайное положение в энергетике США. Это сделают, чтобы стимулировать внутреннее производство электроэнергии.